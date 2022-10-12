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1 час назад

Женщина два года ездила на несуществующую работу ради спокойствия родителей

Lenta.ru

Джейн Лу из Австралии открыла многомиллионный бизнес за спиной у родителей и два года притворялась, что ездит в офис, чтобы их не разочаровывать. Об этом сообщает 7News.

Женщина два года ездила на несуществующую работу ради спокойствия родителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Когда Лу было восемь лет, ее семья переехала в Австралию из Китая. Родители женщины всегда хотели, чтобы она получила профессию врача, юриста или бухгалтера. Чтобы оправдать ожидания родителей, дочь нашла высокооплачиваемую работу в сфере финансов в солидной компании, однако быстро поняла, что не сможет работать в офисе.

Лу не захотела расстраивать свою семью и признаваться, что ненавидит то, чем занимается. Вместо этого она уволилась, но ради спокойствия родителей продолжала вставать каждое утро, надевать костюм и ездить на несуществующую работу.

«Мне было очень стыдно за то, что я делала, и я была разочарована в себе за то, что попала в такую ситуацию», — вспоминает 36-летняя Лу.

Женщина попыталась открыть свой бизнес, но потерпела неудачу. Тогда она устроилась работать администратором и продолжила заниматься предпринимательством. В 2010 году Лу открыла свой интернет-магазин модной одежды Showpo.

«Мои родители знали, что я открыла Showpo, но думали, что это дополнительный заработок», — говорит она.

Спустя два года бизнес пошел в гору, и Лу рассказала всю правду своей семье. Она смогла погасить ипотечный кредит и купить родителям новую машину.

В настоящее время бренд поставляет свою продукцию в более чем 120 стран. Showpo является одним из крупнейших интернет-магазинов одежды в мире. «Если у вас уже есть бизнес-идея, то просто начните, потому что вы никогда не узнаете так много, как в процессе работы. Вам просто нужно быть проворным», — утверждает Лу.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудник банка устал от переработок, уволился и создал успешный бизнес по продаже растений, который приносит ему миллион фунтов стерлингов в год (около 173 миллионов рублей). Мужчина сказал, что в этом году планирует достичь годового дохода в два миллиона фунтов стерлингов (346 миллионов рублей).

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