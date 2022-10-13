Художник сожжет тысячи своих работ на сумму $11 млн

Британский художник Дэмиен Херст начал сжигать в галерее Newport Street в Лондоне тысячи своих произведений. По предварительным подсчетам, общая стоимость исчезнувших в огне работ составит около11 млн долларов США. До этого мастер продал картины в виде NFT-токенов, пообещав покупателям уничтожить физический оригинал, передает РИА «Новости».
Работы коллекции по названием The Currency Херст начал создавать в 2016 году. Художник использовал изготовленную вручную бумагу и эмалевую краску. Название картин сгенерировал искусственный интеллект на основе любимых треков мастера.
В 2021 году Херст начал продавать коллекцию The Currency, которая состояла из 10 тысяч NFT-токенов. Покупатели должны были выбрать формат приобретаемого произведения. В итоге 5 149 человек пожелали иметь физический экземпляр, а 4 851 – цифровой.
«Многие думают, что я жгу произведения искусства на миллионы долларов, но на самом деле это не так. Я просто завершаю перевоплощение этих работ в NFT, сжигая их физические версии. Ценность искусства – цифрового или аналогового – трудно определить, но она не будет потеряна. Она переходит в форму NFT сразу после сожжения оригинала», – пояснил художник.
Процесс сожжения работ продолжится до 30 октября. Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст должен уничтожить ее цифровую версию.
NFT – это картины, созданные с помощью технологии блокчейна, как биткоин и другие криптовалюты. Главная ценность такого токена – в его уникальности, то есть фиксированию кода сразу на многих компьютерах одновременно. Именно это качество заставляет ценителей искусства платить огромные суммы за те или иные произведения.