Художник сожжет тысячи своих работ на сумму $11 млн

«Многие думают, что я жгу произведения искусства на миллионы долларов, но на самом деле это не так. Я просто завершаю перевоплощение этих работ в NFT, сжигая их физические версии. Ценность искусства – цифрового или аналогового – трудно определить, но она не будет потеряна. Она переходит в форму NFT сразу после сожжения оригинала», – пояснил художник.