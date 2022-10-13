Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих работ на сумму 11 млн долларов

Мир24

Британский художник Дэмиен Херст начал сжигать в галерее Newport Street в Лондоне тысячи своих произведений. По предварительным подсчетам, общая стоимость исчезнувших в огне работ составит около11 млн долларов США. До этого мастер продал картины в виде NFT-токенов, пообещав покупателям уничтожить физический оригинал, передает РИА «Новости».

Художник сожжет тысячи своих работ на сумму $11 млн
Фото: Мир24Мир24

Работы коллекции по названием The Currency Херст начал создавать в 2016 году. Художник использовал изготовленную вручную бумагу и эмалевую краску. Название картин сгенерировал искусственный интеллект на основе любимых треков мастера.

В 2021 году Херст начал продавать коллекцию The Currency, которая состояла из 10 тысяч NFT-токенов. Покупатели должны были выбрать формат приобретаемого произведения. В итоге 5 149 человек пожелали иметь физический экземпляр, а 4 851 – цифровой.

«Многие думают, что я жгу произведения искусства на миллионы долларов, но на самом деле это не так. Я просто завершаю перевоплощение этих работ в NFT, сжигая их физические версии. Ценность искусства – цифрового или аналогового – трудно определить, но она не будет потеряна. Она переходит в форму NFT сразу после сожжения оригинала», – пояснил художник.

Процесс сожжения работ продолжится до 30 октября. Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст должен уничтожить ее цифровую версию.

NFT – это картины, созданные с помощью технологии блокчейна, как биткоин и другие криптовалюты. Главная ценность такого токена – в его уникальности, то есть фиксированию кода сразу на многих компьютерах одновременно. Именно это качество заставляет ценителей искусства платить огромные суммы за те или иные произведения.

Люди,Дэмиен Херст,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители