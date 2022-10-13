Близнецы с одной грудной клеткой на двоих родились в Индии

В Индии родились близнецы с одной грудной клеткой на двоих. Им удалось выжить, несмотря на неблагоприятный прогноз, сообщает Daily Mirror.
Близнецы появились на свет в частной больнице Нагаура (штат Раджастхан) 6 октября. Их состояние удивило даже медиков: дети обладали четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя головами, прикрепленными к одному телу.
Осмотр показал, что близнецы не имеют серьезных проблем со здоровьем, несмотря на то, что в таких случаях наблюдается низкая выживаемость. Тем не менее, им потребуется помощь специалистов.
Близнецов направили во Всеиндийский институт медицинских наук для консультаций и лечения. Им проведут серию обследований, включая МРТ и компьютерную томографию. Тесты покажут, можно ли провести операцию по разделению.