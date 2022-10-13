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1 час назад

Близнецы с одной грудной клеткой на двоих родились в Индии

Мир24

В Индии родились близнецы с одной грудной клеткой на двоих. Им удалось выжить, несмотря на неблагоприятный прогноз, сообщает Daily Mirror.

Близнецы с одной грудной клеткой на двоих родились в Индии
Фото: unsplashunsplash

Близнецы появились на свет в частной больнице Нагаура (штат Раджастхан) 6 октября. Их состояние удивило даже медиков: дети обладали четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя головами, прикрепленными к одному телу.

Осмотр показал, что близнецы не имеют серьезных проблем со здоровьем, несмотря на то, что в таких случаях наблюдается низкая выживаемость. Тем не менее, им потребуется помощь специалистов.

Близнецов направили во Всеиндийский институт медицинских наук для консультаций и лечения. Им проведут серию обследований, включая МРТ и компьютерную томографию. Тесты покажут, можно ли провести операцию по разделению.

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