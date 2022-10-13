Кем был прототип героя песни Любэ «Комбат»

На самом деле Александр Солуянов не был в прямом смысле слова прототипом героя песни группы «Любэ» «Комбат». Когда авторы и исполнитель хита задумали снять клип, они решили, что главным действующим лицом в кадре должен стать тот, к кому настоящие солдаты действительно относились как к «батяне». Так Игорь Матвиенко и Николай Расторгуев и узнали о существовании Александра Солуянова.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Детская мечта и первая смерть

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Александр Петрович Солуянов с детства мечтал о карьере военного. Появлению подобных желаний у Солуянова немало поспособствовал его дед, который прошел Великую Отечественную. Дед же отвез внука из родного села Пономаревка в Казань, в Суворовское училище. Родители мальчика были против того, чтобы сын жил вдали от них. Но Александр ни в какую не захотел возвращаться домой. И Солуянов не ошибся в выборе учебного заведения. Он окончил Суворовское с золотой медалью, с отличием выпустился и из Рязанского воздушно-десатного училища.

Еще в студенческие годы Солуянов потерял товарища. Грузовик, в кузове которого курсанты ехали «на картошку», попал в аварию. Однокурсник Александра погиб на его глазах. Возможно, именно тогда Солуянов по-настоящему осознал ценность и хрупкость человеческой жизни. Тем не менее от профессии военного юноша не отказался. Напротив, он, получив в том ДТП повреждение шейного позвонка, отправил на очередной медосмотр своего здорового приятеля. Врачи, конечно, удивленно рассматривали снимки, но Солуянов добился своего: домой его не отправили.

Настоящий «батяня»

Александр Солуянов пошел на хитрость вовсе не для того, чтобы «дорасти» до высокого звания в тылу: он рвался в бой. Тем более, что именно в те годы гремела Афганская война. Солуянову пришлось написать несколько рапортов для того, чтобы его наконец отправили в горячую точку. Там, в Афганистане, Александр Петрович стал для своих десантников вторым отцом или «батяней», как в песне. Когда Солуянова ранили, солдаты закрыли ослабевшего командира своими телами.

На самом деле подобное отношение к Солуянову со стороны его подчиненных вовсе не являлось попыткой, что называется, выслужиться. Да и о каком подхалимстве может идти речь, если вокруг свистят пули. Просто Александр Солуянов сделал бы (и делал) для ребят то же самое. Два с лишним года Солуянов командовал в Афганистане батальоном, и за это время потерял в боях меньше десяти человек. Еще в первые дни, когда Александр Петрович увидел убитых солдат капитана Войцеховского, на место которого его и назначили, он дал себе слово беречь каждого бойца, как зеницу ока.

Собирательный образ

Даже в представлении к званию Героя Советского Союза Александра Солуянова есть такая строка: «за наивысшие результаты при наименьших потерях». И он гордится этими словами больше, чем самим «титулом». Хотя звание Героя Солуянову дали далеко не сразу: у командира были свои принципы, с которыми не хотело мириться начальство. Да и генералом он стал уже после Афганистана. Спустя 3 года после этого Александр Солуянов ушел в запас. Тем не менее бывшие десантники до сих пор называют Солуянова уважительно — «командир».