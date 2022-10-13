Умерла певица Анита Керр

«Какие печальные новости и какая большая потеря для музыкальной индустрии. Анита была легендой, но для меня она прежде всего была матерью. Покойся с миром. Я всегда буду скучать по тебе, но я успокаиваю себя тем, что теперь ты поешь с ангелами. Ты навсегда в моем сердце», — написала она.