Умерла певица Анита Керр

Керр родилась в 1927 году в Мемфисе, штат Теннесси. В 1948 году переехала в Нэшвилл, где основала вокальный квинтет Sunday Down South Choir, позднее известный как Anita Kerr Singers. В 1965 году музыкальная группа получила «Грэмми» за альбом We Dig Mancini. В следующем году коллектив снова был удостоен награды за кавер на песню A Man and a Woman из одноименного французского фильма.