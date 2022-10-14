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2 часа назад

Певица Шер решила избавиться от роскошного поместья

Lenta.ru

Американская певица Шер решила избавиться от своего роскошного поместья в США. Она выставила недвижимость в Малибу на продажу за 85 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Певица Шер решила избавиться от роскошного поместья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шер приобрела объект в 1989 году за три миллиона долларов. Дом был построен в соответствии с пожеланиями артистки, он располагается на участке в 0,6 гектара. Более десяти лет назад певица уже пыталась за 45 миллионов долларов, однако новый собственник так и не нашелся.

Площадь главного здания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри него семь спален, гостиная с камином, кухня, спортзал, кинотеатр и комната с париками, оснащенная системой климат-контроля. Интерьер отличается просторными помещениями, элементами из бронзы, известняка, итальянского и французского мрамора. На участке также имеются бассейн, теннисный корт и гостевой коттедж.

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