Певица Шер решила избавиться от роскошного поместья

Американская певица Шер решила избавиться от своего роскошного поместья в США . Она выставила недвижимость в Малибу на продажу за 85 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Шер приобрела объект в 1989 году за три миллиона долларов. Дом был построен в соответствии с пожеланиями артистки, он располагается на участке в 0,6 гектара. Более десяти лет назад певица уже пыталась за 45 миллионов долларов, однако новый собственник так и не нашелся.