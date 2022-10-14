Голландскую принцессу заперли во дворце из-за угроз мафии

Старшую дочь короля Нидерландов Виллема-Александра Катарину-Амалию заставили вернуться из общежития Амстердамского университета и фактически заперли во дворце из-за угроз со стороны мафии. Об этом сообщает The Guardian.

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О переезде 18-летней голландской принцессы из кампуса университета во дворец Хейс-тен-Бос в Гааге сообщили представители королевской семьи. Во время визита в Швецию в четверг, 13 октября, король Виллем-Александр заявил, что в его стране сложилась «очень сложная ситуация».

Характер угроз, которые поступили в адрес наследницы престола со стороны преступников не разглашаются, однако голландские СМИ сообщали в конце сентября, что принцесса Катарина-Амалия Нидерландская находится под усиленной охраной. «Это оказывает огромное влияние на нее. Она оставила жизнь в Амстердаме и не может даже выйти на улицу», — пояснила королева Нидерландов Максима.

Премьер-министр страны Марк Рютте выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и назвал ее «ужасной». Министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус в свою очередь заявила, что ее ведомство гарантирует принцессе полную безопасность.