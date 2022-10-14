Кем на самом деле была абхазская «снежная женщина»

Женщина-«снежный человек», которая впоследствии получила от людей имя Зана, была поймана в XIX веке в Западной Грузии. Как пишет Александр Соколов в своей книге «Мифы об эволюции человека», старожилы рассказывали, что кожа Заны была темно-серого или черного цвета и вся покрыта рыжеватыми волосками. Причем волосы на голове «снежной женщины» были длиннее, чем на теле. Ее лицо было крупным, отличалось выдающейся вперед челюстью и мощными надбровными дугами. Зубы блистали белизной. Однако выражение лица очевидцы описывали, как свирепое. Обучиться речи Зана так и не сумела, хотя долгое время провела среди людей.

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Плененную Зану несколько раз передавали из рук в руки, пока она не оказалась в усадьбе дворянина Эдги Генаба в селении Тхина, что в почти 80 километрах от Сухуми. Поначалу Генаба из опасений, что мощная «снежная женщина» сбежит, велел держать ее в загоне, построенном из бревен, воткнутых в землю, как частокол. Пищу Зане спускали на веревке. Постепенно она привыкла к своему положению и была переведена под навес возле дома. Тем не менее даже тогда «хозяин» приказал не спускать Зану с привязи. Однако впоследствии дворянин смягчился и все же отвязал пленницу. Интересно, что после этого женщина не бросилась куда глаза глядят. Она разгуливала на свободе там, где ей заблагорассудится, но никогда не уходила далеко от усадьбы.

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Во дворе Зана вырыла себе яму, в которой и жила круглый год. К яме «снежной женщины» приходили не только местные дети, желавшие ее подразнить, но и взрослые мужчины, которые стремились познать близость с экзотической пленницей. Зана редко кому отказывала, поэтому неудивительно, что за время своего пребывания в усадьбе Эдги Генаба она родила четырех детей: двух девочек (Коджанар и Гамасу) и двух мальчиков (Джонду и Хвита). Всех их воспитали жители селения, поэтому разговаривать они умели. Однако сыновья и дочери «снежной женщины» все же отличались от других необычной внешностью. Для того, чтобы оценить, так ли это на самом деле ученые эксгумировали трупы Заны и ее сына Хвита, умершего в 1954 году.

Могилы искали долго. Советский историк Борис Поршнев, проявлявший большой интерес к истории Заны, так и не смог обнаружить захоронения. Однако в 1975 году это удалось сделать другому исследователю, Игорю Бурцеву. Бурцев не был уверен в том, что нашел именно останки «снежной женщины», но с помощью антропологов определил, что извлеченный череп принадлежал пожилой женщине и имел ярко выраженные экваториальные черты: широкий нос, уплощенные носовые кости, широкое межглазничное пространство, выпуклый лоб, развернутые вперед скулы и т.д. Иными словами, Бурцев вместе со своими товарищами предположил, что Зана была вовсе не «снежным человеком», а обычной чернокожей женщиной. Возможно, она попала на Кавказ в качестве рабыни, а дальше народная молва сделала свое дело.

Впрочем, данная гипотеза не объясняет, почему тело Заны было покрыто волосами, и по какой причине она так и не выучила язык. Между тем имя было дано «снежной женщине» абхазцами именно благодаря темному цвету кожи: слово «Зана» схоже с грузинским «занги» — темнокожий, негр. По всем признакам череп сына Заны, Хвита, который также посчастливилось обнаружить ученым, принадлежал к роду Homo sapiens. Надбровье Хвита не имело вид валика, характерного для неандертальцев, а вот так называемый надглазный треугольник, который является одной из черт Homo sapiens, оказался отлично выражен. Однако упомянутое выше надбровье все же было крупным, что, впрочем, может говорить лишь о том, что человек обладал выдающимися внешними данными.