Мертвые знаменитости, которые, возможно, и не умирали вовсе

Когда ты «суперстар» и совсем не стар, то умирать нет смысла. Поэтому любую подозрительную смерть фанаты считают сомнительной. Особенно когда «мертвую» звезду вдруг видят в ресторане на границе с Мексикой.

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Элвис Пресли

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Король рок-н-ролла умер не просто рано, но и подозрительно вовремя. Долги, судебные иски, и даже фанаты и гамбургеры не приносят былой радости. Самое время звезде уйти на покой, прихватив сундук с золотом и визитку пластического хирурга.

В 1978 году, через год после смерти Элвиса, появилась книга «Орион» писательницы Гейл Брюэр-Джорджио. В ней было подробно расписано, как знаменитый певец инсценирует свою смерть, в надежде пожить для себя любимого. Героя книги звали иначе, но фанаты намек поняли, и в Америке началась эпидемия свидетелей Элвиса. Где его только не видели, но чаще всего в отелях, где певец тайком останавливался под именем Джон Берроуз (Элвис при жизни использовал такой псевдоним для гостиниц). К делу подключились горничные, экстрасенсы, тайные осведомители шоу-бизнеса. Живого певца разглядели даже на заднем плане в кинокомедии «Один дома»!

В последний раз толпа свидетелей наблюдала певца в 2017 году. Дряхлый Элвис Пресли в сопровождении охраны и в огромных очках проследовал на мероприятие в честь своего 82-летия.

Майкл Джексон

Зять Элвиса Пресли Майкл Джейксон тоже умер подозрительно вовремя. К моменту смерти он был почти погребен под бесконечными скандалами, но все же продолжал выступать. Никто из нас в первые минуты объявления о его кончине в июне 2009 года даже поверить не мог в его смерть — незабываемый был день, каких мало.

Через несколько суток офицер, служивший на пограничном пункте между Калифорнией и Мексикой, заявил, что наблюдал лично, как живой Майкл Джексон тихонько покидал страну. С тех пор не прекращаются рассказы, как певец был замечен то в одном месте, то на другом конце планеты. Порой получалось сделать фотоснимки.

Официальные лица подобную возможность отвергают, по их словам вскрытие, сделанное после гибели певца, однозначно подтвердило его личность. Официалам при этом никто не доверяет. В частности, дочка Джексона Пэрис и вовсе уверена, что ее папу убили, а история с остановкой сердца и медикаментами — паршивая постановка.

В этих версиях столько темных пятен, что прямо хочется, чтобы Майкл Джексон все же вернулся и все подробно рассказал. Ну или тайком начал править статьи о себе в Википедии.

Принцесса Диана

Смерть принцессы Англии пришлась на тот период, когда ее отношения с королевской семьей достигли самой низшей и обжигающе холодной точки. Зато на личном фронте назревали революционные перемены, как это часто бывает после долгожданного развода. 31 августа 1997 года Диана разбилась в парижском туннеле вместе со своим новым другом Доди аль-Файедом.

Многим поклонникам и журналистам не хватало штрихов достоверности в описании происшествия. В итоге Институт Грэсси Кнолл опубликовал фотоснимок с живой принцессой в инвалидной коляске. По словам очевидцев, Диана пережила аварию и стала свободна как птица. Также поговаривают, что она умудрилась посетить свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, то есть вела светскую жизнь через 14 лет после своей якобы трагической гибели.

Только где можно прятаться в Англии столько лет? Нет же границы с Мексикой, чтобы пересидеть пока шум уляжется.

Джим Моррисон

А вот великий поэт и солист группы The Doors Джим Моррисон скончался абсолютно не вовремя. Последние альбомы были отличными, группу носили на руках. Ну а легкое переутомление и творческое выгорание, с кем не бывает. Все же скончаться во сне в парижской ванной, да еще в 27 лет — непорядок. Тело артиста так и не вскрыли, подруги были уверены, что Джим или сам перебрал с наркотиками, или его намеренно угробил драг-дилер.

Однако главарь группы The Doors Рэй Манзарек выступил с заявлением, что ему в этом происшествии странно абсолютно все. А тела усопшего друга он так и не увидел. По словам Рэя, Моррисон мог запросто добыть фальшивое свидетельство о смерти. После чего прятаться, где душеньке угодно, в идеале — в тех странах, где его плохо знают в лицо.