Цирковая актриса Анастасия Стыкан-Федотова умерла в 35 лет

В ночь на сегодня, 14 октября, ушла из жизни дрессировщица Анастасия Стыкан-Федотова, артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. О печальном событии информирует пресс-служба заведения.
По данным цирка, смерть актрисы в столь "несерьезном" возрасте обусловлена онкологией, с которой она долго боролась. Жизнь Анастасии оборвалась на больничной койке.
Анастасия Стыкан-Федотова родилась в 1987 году в цирковой семье. На арене она выступала с семи лет. Стыкан-Федотова начала цирковую карьеру с участия вместе с мамой в группе акробатов. Затем она выбрала себе специальность – дрессировку лошадей.
Коллеги отмечали, что Стыкан-Федотова достигла больших успехов в дрессуре этих животных. Она не применяла уздечки, седла, шпоры и прочие средства "укрощения" – общалась с лошадьми лаской, через понимание. Её "подшефные" во время исполнения сложных трюков на манеже чувствовали себя свободно. Редакция "Ревизора.ru" выражает соболезнования близким актрисы и поклонникам ее искусства.