Цирковая актриса Анастасия Стыкан-Федотова умерла в 35 лет

В ночь на сегодня, 14 октября, ушла из жизни дрессировщица Анастасия Стыкан-Федотова, артистка Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. О печальном событии информирует пресс-служба заведения.

Фото: Ревизор Ревизор

По данным цирка, смерть актрисы в столь "несерьезном" возрасте обусловлена онкологией, с которой она долго боролась. Жизнь Анастасии оборвалась на больничной койке.

Анастасия Стыкан-Федотова родилась в 1987 году в цирковой семье. На арене она выступала с семи лет. Стыкан-Федотова начала цирковую карьеру с участия вместе с мамой в группе акробатов. Затем она выбрала себе специальность – дрессировку лошадей.