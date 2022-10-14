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23 минуты назад

Актер Леонардо Ди Каприо станет свидетелем в деле о многомиллиардном мошенничестве

Мария Иглина

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо станет свидетелем по делу о многомиллиардном мошенничестве в отношении одного из участников группы The Fugees Праказрела Мишеля и бизнесмена Джо Лоу. Об этом сообщает E News.

Ди Каприо станет свидетелем в деле о мошенничестве
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Известно, что Лоу и Мишеля обвинили в хищении нескольких миллиардов долларов из малазийского фонда развития. 3,5 миллиарда от этой суммы были потрачены на покупку самолета и недвижимости, а также на финансирование популярного фильма "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Киану Ривз отказался сниматься у Ди Каприо

По словам представителей актера, он не знал о хищении средств и сейчас сотрудничает с правоохранительными органами. Также известно, что из дома Ди Каприо изъяли подаренную обвиняемыми картину Пабло Пикассо стоимостью 3,2 миллиона.

Ранее Мартин Скорсезе снимет сериал "Банды Нью-Йорка".

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