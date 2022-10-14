Ди Каприо станет свидетелем в деле о мошенничестве

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо станет свидетелем по делу о многомиллиардном мошенничестве в отношении одного из участников группы The Fugees Праказрела Мишеля и бизнесмена Джо Лоу. Об этом сообщает E News.

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Известно, что Лоу и Мишеля обвинили в хищении нескольких миллиардов долларов из малазийского фонда развития. 3,5 миллиарда от этой суммы были потрачены на покупку самолета и недвижимости, а также на финансирование популярного фильма "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.