Заболевший коронавирусом Ринго Старр отменил концерты

Британский певец и бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр отменил концерты в Северной Америке из-за коронавируса, сообщает The Mirror.
По данным СМИ, музыкант заболел COVID уже второй раз за две недели. Старр отменил свой тур через три дня после того как сообщил, что он "снова в пути".
"Уверен, вы будете также удивлены, как и я. Я снова сдал положительный тест на коронавирус. Оставшиеся в рамках тура концерты отменяются. Мира вам и любви", - пожаловался Старр.
Ранее группа Coldplay отменила концерты из-за "серьезной инфекции" солиста Криса Мартина.