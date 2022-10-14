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3 часа назад

Заболевший коронавирусом Ринго Старр отменил концерты

Газета.Ruиещё 1

Британский певец и бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр отменил концерты в Северной Америке из-за коронавируса, сообщает The Mirror.

Заболевший коронавирусом Ринго Старр отменил концерты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, музыкант заболел COVID уже второй раз за две недели. Старр отменил свой тур через три дня после того как сообщил, что он "снова в пути".

"Уверен, вы будете также удивлены, как и я. Я снова сдал положительный тест на коронавирус. Оставшиеся в рамках тура концерты отменяются. Мира вам и любви", - пожаловался Старр.

Ранее группа Coldplay отменила концерты из-за "серьезной инфекции" солиста Криса Мартина.

Люди,Крис Мартин,
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