Карл III не пустит принца Гарри на коронацию, если он оскорбит Камиллу

"Почти все, что делал Чарльз на протяжении последних 20 лет, было направлено на то, чтобы Камиллу приняла общественность. Он любит ее, он готов бесконечно ее защищать и он не может жить без нее. Королева в конце концов приняла это. Одно дело - нападки Гарри на Чарльза, тут он подставит щеку, но если Гарри поставит его перед выбором, нападая в своей книге на Камиллу, он, без сомнения, выберет Камиллу", - заявил собеседник издания.