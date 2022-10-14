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2 часа назад

Карл III не пустит принца Гарри на коронацию, если в своей книге он оскорбит Камиллу

Газета.Ru

Король Великобритании Карл III может не допустить на коронацию своего младшего сына, принца Гарри, если в его мемуарах обнаружатся негативные высказывание о королеве-консорте Камилле. Об этом рассказал изданию Daily Beast друг супруги монарха.

Карл III не пустит принца Гарри на коронацию, если он оскорбит Камиллу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Почти все, что делал Чарльз на протяжении последних 20 лет, было направлено на то, чтобы Камиллу приняла общественность. Он любит ее, он готов бесконечно ее защищать и он не может жить без нее. Королева в конце концов приняла это. Одно дело - нападки Гарри на Чарльза, тут он подставит щеку, но если Гарри поставит его перед выбором, нападая в своей книге на Камиллу, он, без сомнения, выберет Камиллу", - заявил собеседник издания.

Между тем, предполагается, что в своих мемуарах принц Гарри, который обещает честно рассказать в них о своей жизни, не обойдет стороной крах брака своего отца с матерью, принцессой Дианой, к которому отчасти привел роман принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз.

Люди,принц Гарри,Чарльз Виндзор,
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