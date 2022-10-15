Знаменательные личности, рожденные 15 октября

Виктор Александрович Игнатов (54 года), член Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Неоднократно избирался депутатом Новосибирского областного совета депутатов. Был советником губернатора области. Занимал должность первого заместителя мэра г. Новосибирска.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, был заместителем председателя сенатского комитета по конституционному законодательству.

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Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва, входил в состав думского комитета по аграрным вопросам.

А еще в этот день родились:

Денис Анатольевич Шмыгаль (47 лет), премьер-министр Украины. Работал на предприятиях г. Львова, в Львовской областной государственной администрации. Являлся вице-президентом, генеральным директором торгово-производственной компании «Львовхолод», заместителем генерального директора по социальным вопросам компании ДТЭК Западэнерго, директором ДТЭК Бурштынская тепловая электростанция.

В 2019-2020 годах возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию. Занимал должность вице-премьер-министра — министра развития общин и территорий Украины.

4 марта 2020 года Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

Вячеслав Геннадьевич Бутусов (61 год), российский музыкант и певец. В начале 1980-х годов совместно с Дмитрием Умецким создал группу «Наутилус Помпилиус». Группа выпустила более 10 альбомов, среди которых «Князь тишины», «Родившийся в эту ночь», «Крылья» и «Яблокитай».

В 1997 году Наутилус распался, и певец начал сольную карьеру. В 2001 году Вячеслав Бутусов вместе с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном создал группу «Ю-Питер». В дискографии коллектива пять альбомов: «Имя рек», «Биографика», «Богомол», «Цветы и тернии», «Гудгора».

В 2019 году музыкант собрал новую группу — «Орден Славы».

Вячеслав Бутусов также автор книг «Виргостан», «Антидепрессант. Со Искания» и др.

Под руководством и при непосредственном участии ученого были созданы программное обеспечение для управления объединенной двигательной установкой многоразового орбитального корабля «Буран», а также система управления основных модулей Российского сегмента МКС, спутники связи и др.

Илья Арнольдович Ильф (1897-1937), советский писатель. Настоящая фамилия — Файнзильберг. Печатал очерки и фельетоны в различных изданиях. В середине 1920-х годов познакомился с Евгением Петровым. Совместно они сочиняли темы для рисунков и фельетонов в журнале «Смехач», делали материалы для газеты «Гудок». В 1928 году вышла в свет их первая большая работа — роман «Двенадцать стульев», имевший большой успех у читателей.

Илья Ильф и Евгений Петров также написали роман «Золотой теленок», новеллы «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и «1001 день, или Новая Шахерезада», повести «Светлая личность» и «Одноэтажная Америка» и др.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841), русский поэт и прозаик. Писать стихи начал в 14 лет. Его первое стихотворение — «Весна» — было напечатано в журнале «Атеней» в 1830 году.

Михаил Лермонтов учился в Московском университете, откуда был отчислен за слишком независимый характер (с формулировкой «рекомендовано уйти»). В 1834 году поэт окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков. Был выпущен в звании корнета и направлен в лейб-гвардии Гусарский полк.

Дважды Лермонтова ссылали на Кавказ. В первый раз — за стихотворение «На смерть поэта», написанное им после трагической гибели А.С. Пушкина, второй раз — после дуэли с сыном французского посланника де Барантом.

27 июля 1841 года поэт был убит на дуэли недалеко от Пятигорска у подножия горы Машук майором в отставке Николаем Мартыновым, с которым у него произошла ссора.