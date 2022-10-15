Популярный рокер вспомнил о «поющих трусах» и бандитах 90-х

О «поющих трусах» и необычных увлечениях подмосковных бандитов вспомнил в беседе с «Мослентой» выросший в городе Видное популярный рок-музыкант Найк Борзов. Артист признался, что в юности занимался пиратством.
«В 90-е мы с товарищами подрывали, так скажем, основы поп-музыки. Тогда пришла безвкусица, "поющие трусы" и прочие подобные вещи. Занимаясь пиратством, я лишал производителей такой музыки финансовой независимости», — поделился он.
Борзов рассказал, что однажды его друзья записали целый сборник песен одному криминальному авторитету. «Он как раз вышел из мест не столь отдаленных и решил заняться творчеством. Спел, мои товарищи записали ему аранжировки, а я должен был издать кассеты и компактные диски», — уточнил известный рокер.
Борзов признался, что тот заказ помог ему «нехило заработать и купить много прикольных вещей». «Тогда же были куплены мои гитары, которыми я пользуюсь до сих пор», — отметил он.
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