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2 часа назад

Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

Вечерняя Москва

Заслуженный артист России и Республики Коми Анатолий Хрусталев скончался в возрасте 77 лет. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в министерстве культуры Пензенской области.

Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения. Выражаем соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой", — говорится в сообщении.

Церемония прощания с артистом пройдет 15 октября в церкви Петра и Павла.

Анатолий Хрусталев был актером и заслуженным артистом РФ. Более 40 лет он работал в Пензенской областной филармонии, а после этого Пензаконцерте, где был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.

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