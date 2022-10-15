Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

Заслуженный артист России и Республики Коми Анатолий Хрусталев скончался в возрасте 77 лет. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в министерстве культуры Пензенской области.

"Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения. Выражаем соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой", — говорится в сообщении .

Анатолий Хрусталев был актером и заслуженным артистом РФ. Более 40 лет он работал в Пензенской областной филармонии, а после этого Пензаконцерте, где был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.