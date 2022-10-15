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3 часа назад

Король Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец из-за ремонта

Lenta.ru

Британский король Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец в течение пяти лет из-за ремонта стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов (более 412 миллионов долларов), пишет The Sun.

Король Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вместо этого Карл III и его супруга Камилла будут жить в Кларенс-Хаусе три дня в неделю, два дня в Виндзорском замке, а выходные будут проводить в Сандрингеме в Норфолке. В Букингемском дворце планируют сделать новую проводку, водопровод и отопление.

В сентябре сообщалось, что Карл III и Камилла решили сделать королевской резиденцией лондонский Кларенс-Хаус и не будут переезжать в Букингемский дворец. Новый монарх и королева-консорт считают это место более комфортным для проживания.

Букингемский дворец же могут превратить в центр для проведения садовых вечеринок, государственных банкетов и других официальных мероприятий. После смерти британской королевы Елизаветы II Карл III стал наследником ее имущества, ценность которого оценивается в миллиарды фунтов стерлингов.

Люди,Елизавета II,
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