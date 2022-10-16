Учеными реконструирована жизнь шаманки каменного века

Исследователям из Германии удалось описать жизнь могущественной шаманки, которая 9 000 лет назад проживала на территории современной Саксонии-Анхальт. Ее кости были найдены в 1934 году в Бад-Дюрренберге.
Шаманка встречала гостей сидя на полу. Чтобы взглянуть им в глаза, женщина изредка приподнимала “вуаль”, которая была сделана из зубов диких животных. В этот момент ее зрачки бесконтрольно двигались взад-вперед, справа-налево и вверх-вниз, передает «МК».
Современные медики называют это явление тремором глаз или нистгамом. Данное заболевание вызывается повреждением головного мозга. По всей видимости, у шаманки каменного века оно было выражено особенно ярко.
«Эта женщина, вероятно, была самым уважаемым человеком в центре сегодняшней Германии в свое время и еще долгое время после него», — говорит Харальд Меллер – руководитель группы палеоархеологов.
Изначально археологи предполагали, что это останки мужчины. Но буквально несколько лет выяснилось, что это останки женщины, у которой определенно была большая власть. Рядом с ней были найдены остатки костяной “вуали” и шапки с оленьими рогами.
В ходе изучения костей выяснилось, что женщина зачастую сидела, подогнув ноги под себя. А в черепе в затылочном отверстии было углубление величиной с горошины. В двух верхних шейных позвонках не было характерных костных особенностей. По словам ученых, эти пороки практически никогда не встречаются одновременно.
Из-за этих пороков у женщины возникали головокружения и признаки паралича. В совокупности это приводило шаманку в своеобразный транс или экстаз, а окружающие считали, что так она общается с миром духов.
Помимо этого в ее могиле найдены останки младенца в возрасте 8-9 месяцев. Родственные узы между ними отсутствуют, следовательно, женщина использовала его в своих шаманских ритуалах.
Шаманка скончалась в возрасте 30-35 лет. К сожалению, ученые пока не выяснили причину ее смерти. По предположениям, постоянное давление на артерию вызвало у нее инсульт. То есть, такая физиологическая особенность принесла женщине не только неслыханную славу, но и привела ее к гибели.