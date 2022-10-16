Учеными реконструирована жизнь шаманки каменного века

Исследователям из Германии удалось описать жизнь могущественной шаманки, которая 9 000 лет назад проживала на территории современной Саксонии-Анхальт. Ее кости были найдены в 1934 году в Бад-Дюрренберге.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Шаманка встречала гостей сидя на полу. Чтобы взглянуть им в глаза, женщина изредка приподнимала “вуаль”, которая была сделана из зубов диких животных. В этот момент ее зрачки бесконтрольно двигались взад-вперед, справа-налево и вверх-вниз, передает «МК».

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Современные медики называют это явление тремором глаз или нистгамом. Данное заболевание вызывается повреждением головного мозга. По всей видимости, у шаманки каменного века оно было выражено особенно ярко.

«Эта женщина, вероятно, была самым уважаемым человеком в центре сегодняшней Германии в свое время и еще долгое время после него», — говорит Харальд Меллер – руководитель группы палеоархеологов.

Изначально археологи предполагали, что это останки мужчины. Но буквально несколько лет выяснилось, что это останки женщины, у которой определенно была большая власть. Рядом с ней были найдены остатки костяной “вуали” и шапки с оленьими рогами.

В ходе изучения костей выяснилось, что женщина зачастую сидела, подогнув ноги под себя. А в черепе в затылочном отверстии было углубление величиной с горошины. В двух верхних шейных позвонках не было характерных костных особенностей. По словам ученых, эти пороки практически никогда не встречаются одновременно.

Из-за этих пороков у женщины возникали головокружения и признаки паралича. В совокупности это приводило шаманку в своеобразный транс или экстаз, а окружающие считали, что так она общается с миром духов.

Помимо этого в ее могиле найдены останки младенца в возрасте 8-9 месяцев. Родственные узы между ними отсутствуют, следовательно, женщина использовала его в своих шаманских ритуалах.