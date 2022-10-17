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57 минут назад

Британцы называли самого обожаемого члена королевской семьи

Inc-News

Британские журналисты провели опрос среди жителей королевства, чтобы выявить самого обожаемого члена королевской семьи из ныне здравствующих.

Британцы называли самого обожаемого члена королевской семьи
Фото: Inc-NewsInc-News

В итоге победу с большим отрывом одержала Кейт Миддлтон, за которую отдал свой голос каждый третий респондент.

В первую тройку попали также ее супруг принц Уильям и принцесса Анна. Новоявленный монарх Карл III расположился на четвертой позиции.

Что касается Меган Маркл, она вообще не попала в рейтинг, поскольку в ходе опроса ее имя назвали лишь чуть более сотни человек. Количество голосов за принца Гарри оказались немногим больше.

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