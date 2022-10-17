Британцы называли самого обожаемого члена королевской семьи

Британские журналисты провели опрос среди жителей королевства, чтобы выявить самого обожаемого члена королевской семьи из ныне здравствующих.
В итоге победу с большим отрывом одержала Кейт Миддлтон, за которую отдал свой голос каждый третий респондент.
В первую тройку попали также ее супруг принц Уильям и принцесса Анна. Новоявленный монарх Карл III расположился на четвертой позиции.
Что касается Меган Маркл, она вообще не попала в рейтинг, поскольку в ходе опроса ее имя назвали лишь чуть более сотни человек. Количество голосов за принца Гарри оказались немногим больше.