105-летняя женщина назвала лучшую диету для долголетия

Жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и назвала лучше продукты для долголетия. Об этом сообщает Evening Chronicle.

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Ирен Гилберт отметила знаменательную дату 12 октября. Поздравить женщину, проживающую в одном из домов престарелых в городе Ньюкасл, графство Тайн-энд-Уир, пришли многочисленные друзья и родственники. Британка родилась в Лондоне в 1917 году и всю жизнь проработала бухгалтером в компаниях Heinz и Birdseye. Гилберт воспитала двоих сыновей, у нее три внука и пять правнуков.

Гилберт считает, что секрет ее долголетия заключается в правильной диете. «Она всегда считала, что необходимо есть свежие фрукты, овощи и качественное мясо. Когда тетю спрашивают, как ей удается так хорошо выглядеть, она отвечает, что дело именно в этих продуктах», — рассказала племянница 105-летней долгожительницы Салли Толсон. Женщина добавила, что с возрастом ее тетя полюбила еще и шоколад, но ест его понемногу.