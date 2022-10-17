Как в королевской семье принято называть родителей

В британской королевской семье соблюдается немало обычаев. Особенно любопытным кажется запрет называть родителей мамой и папой.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Вместо этого Виндзоры используют немного другую формулировку, которая может вас удивить», – пишет Marie Claire.

Иерархия имеет большое значение при дворе. Выражение уважения по отношению к тем, кто выше по статусу, реализуется за счет поклонов и реверансов, которым юных монарших особ обучают с детства.

Также протокол предписывает членам британской монаршей семьи избегать тактильных контактов и чрезмерных проявлений чувств на публике. Супругам нельзя обращаться друг к другу на мероприятиях по прозвищам.