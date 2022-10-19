Карл III не стал отвечать на бестактный вопрос школьника

В минувший вторник 73-летний король Карл III вместе с королевой-консорт Камиллой отправился в Восточный Лондон, чтобы посетить Project Zero Walthamstow — молодёжную организацию, занимающуюся продвижением основ социальной интеграции. По пути в центр новый монарх Великобритании остановился, чтобы поговорить с детьми из местной начальной школы, которые начали весело размахивать флагами страны, едва завидев его.

Фото: Mainstyle Mainstyle

И пока суверен пытался расспросить детей о приближающихся каникулах, они решили задать ему встречный вопрос. Один из учеников младшей школы спросил короля Карла III о том, сколько ему лет. На что сын королевы Елизаветы II не растерялся и ответил в весьма шуточной форме так и не признавшись мальчику, что на днях ему исполнится 74 года.

«Ну, ты можешь только догадываться», — ответил король Карл III дерзкому мальчику.

С учителями школьников он также успел поговорить. И здесь тоже не обошлось без колкой шутки: король Карл III выразил надежду, что короткий сезон каникул достаточен, чтобы восстановиться от учебных будней, а также подметил, что у преподавателей также есть право на отдых, как и учеников для того, чтобы они смогли отдохнуть друг от друга и отвлечься от довольно-таки тяжёлой работы с учебным материалом: