Судьба жен и детей первого маршала СССР

О любовных похождениях Михаила Тухачевского до сих пор ходят легенды. Однако, кроме многочисленных романов, маршал содержал сразу две полноценных семьи. Жены Тухачевского подарили ему дочерей. Причем, обеих девочек звали одинаково. Неизвестно, что именно стало тому причиной, наличие детей или сильное чувство, но супруги находились рядом с Михаилом Тухачевским до конца его дней.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Первый брак Михаила Тухачевского оказался коротким. Молодая жена маршала Мария Игнатьева покончила с собой. Как пишет историк Борис Соколов в своей книге «Тухачевский» одной из основных причин суицида, скорее всего, явилась интимная связь Михаила Николаевича с Ниной Гриневич. Военачальник отбил свою новую пассию у своего коллеги, политкомиссара Лазаря Аронштама. Причем Аронштам и Гриневич были законными мужем и женой.

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В момент знакомства с Тухачевским Нина Гриневич работала в секретариате штаба Западного фронта в городе Смоленске. Через несколько месяцев, после того, как Гриневич развелась с Аронштамом, влюбленные поженились, а в 1921 году Михаила Николаевича перевели в Тамбов. Впрочем, супруги уехали туда вместе. Там же, в 1922 году, Нина родила дочь. Тухачевский сам выбрал имя для девочки: он назвал новорожденную Светланой.

Спустя 5 лет после регистрации брака с Ниной Гриневич, у Михаила Тухачевского появилась еще одна семья. По крайней мере, так утверждает автор книги «Сергей Есенин: знакомые и подруги», Ани Лагина. Гражданской женой маршала стала Юлия Кузьмина, супруга приятеля Тухачевского, комиссара Балтийского флота, Николая Кузьмина. Вскоре Юлия Ивановна окончательно рассталась с Кузьминым и родила Тухачевскому вторую дочь. Девочку маршал снова назвал Светланой.

Юлия Кузьмина, впрочем, как и законная супруга Нина Гриневич, следовала за Михаилом Тухачевским повсюду. Сам военачальник, по-видимому, такую верность ценил. Он даже выхлопотал Юлии Ивановне квартиру в Москве. А когда Тухачевский перебрался в Ленинград, он и там устроил Кузьминой достойную жилплощадь. Примечательно, что факт существования Юлии и второй Светланы ни для кого из окружения Тухачевского не был секретом. Об этом знали все, в том числе и Нина Гриневич.

Елена Прокофьева и Татьяна Умнова, авторы книги «Любовь и безумства поколения 30-х. Румба над пропастью» утверждают, что Нина Евгеньевна смирилась с присутствием соперницы. Правда, какой из аспектов, любовь или нежелание разрушать семью, руководили женщиной, неизвестно до сих пор. А, может быть, Гриневич попросту привыкла к многочисленным увлечениям своего мужа. Дело в том, что Тухачевский отнюдь не ограничивался своими двумя женами. Журналистка Лидия Норд, которая открыла миру немало тайн маршала, была уверена в том, что тот постоянно искал что-то в женщинах. Но быстро насытившись очередной дамой, только вздыхал: «Она оказалась обыкновенной курицей».

Однако случались у Тухачевского и серьезные романы. Так, к театральному режиссеру Наталье Сац Михаил Тухачевский питал такую страсть, что даже хотел порвать с Ниной Гриневич. На такой шаг он не пошел даже ради Юлии Кузьминой, матери его младшей дочери. Возможно, маршал действительно подал бы на развод, но осуществить задуманное ему помешал арест. Через несколько месяцев Сац тоже взяли под стражу. 5 лет она провела в лагере и вернулась домой только после смерти Сталина.

Незавидная судьба постигла и обе семьи расстрелянного военачальника. Если верить книге «Маршал Тухачевский. Мозаика разбитого зеркала» Александра Глушко и Наталии Шило, Нину Гриневич сперва выслали в Астрахань, затем ее несколько раз судили и в конце концов казнили. Дочь Тухачевского и Гриневич поместили в детский приемник, чуть позже она тоже оказалась на скамье подсудимых. Только после реабилитации отца Светлана возвратилась в родные края.