Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Король Карл III решил продать лучших скакунов Елизаветы II

Lenta.ruиещё 2

Король Великобритании Карл III решил продать 12 из 37 скаковых лошадей покойной Елизаветы II, чтобы сократить расходы. Об этом сообщает Daily Mail.

Король Карл III решил продать лучших скакунов Елизаветы II
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лучших скакунов выставят на аукцион в Ньюмаркете. Среди 12 лошадей оказался жеребец по кличке Love Affairs, который победил на скачках в Гудвуде за несколько дней до смерти Елизаветы II.

Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что новый король планирует в течение трех лет полностью прекратить разведение лошадей. «Через три года королевская конюшня может превратиться в музей. Это будет настоящим позором», — заявил он. По данным другого источника Daily Mail, королевская семья сохранит связь с индустрией скачек, но сократит количество жеребцов и кобыл.

Елизавета II увлекалась скачками и тратила на лошадей значительные суммы. Однако ее хобби не только требовало расходов, но и приносило доходы. Считается, что она заработала на нем не менее 10 миллионов фунтов стерлингов.

Люди,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители