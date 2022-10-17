Король Карл III решил продать лучших скакунов Елизаветы II

Король Великобритании Карл III решил продать 12 из 37 скаковых лошадей покойной Елизаветы II, чтобы сократить расходы. Об этом сообщает Daily Mail.

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Лучших скакунов выставят на аукцион в Ньюмаркете. Среди 12 лошадей оказался жеребец по кличке Love Affairs, который победил на скачках в Гудвуде за несколько дней до смерти Елизаветы II.

Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что новый король планирует в течение трех лет полностью прекратить разведение лошадей. «Через три года королевская конюшня может превратиться в музей. Это будет настоящим позором», — заявил он. По данным другого источника Daily Mail, королевская семья сохранит связь с индустрией скачек, но сократит количество жеребцов и кобыл.