Объявлен лауреат Букеровской премии-2022

Шехан Карунатилака родился в 1975 году в городе Галле, Шри-Ланка, вырос в столице Коломбо. Учился в Новой Зеландии, работал в Лондоне, Амстердаме и Сингапуре. Писал для таких изданий, как The Guardian, Newsweek, Rolling Stone, GQ, National Geographic. В 2010 году закончил работу над своей первой книгой The Painter («Художник»), которая вошла в шорт-лист премии Гратьяен, однако так и не была издана. Следующим произведением Шехана стал роман Chinaman: The Legend of Pradeep Mathew («Китаец: Легенда о Прадипе Мэтью»).