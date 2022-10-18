Карл III решил продать скакунов Елизаветы II

Король Великобритании Карл III продаст 12 скаковых лошадей Елизаветы II, чтобы сократить расходы, сообщает Daily Mail.

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На аукцион в Ньюмаркете выставят в том числе жеребца по кличке Love Affairs, который победил на скачках в Гудвуде за несколько дней до смерти Елизаветы II.

Близкий к королевской семье источник рассказал, что Карл III собирается полностью прекратить разведение лошадей в течение трех лет. По данным Daily Mail, королевская семья сохранит связь с индустрией скачек, но сократит количество скакунов.

Елизавета II увлекалась скачками и заработала на своем хобби на нем не менее 10 миллионов фунтов стерлингов.