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33 минуты назад

Карл III решил продать скакунов Елизаветы II

Мир24

Король Великобритании Карл III продаст 12 скаковых лошадей Елизаветы II, чтобы сократить расходы, сообщает Daily Mail.

Карл III решил продать скакунов Елизаветы II
Фото: Мир24Мир24

На аукцион в Ньюмаркете выставят в том числе жеребца по кличке Love Affairs, который победил на скачках в Гудвуде за несколько дней до смерти Елизаветы II.

Близкий к королевской семье источник рассказал, что Карл III собирается полностью прекратить разведение лошадей в течение трех лет. По данным Daily Mail, королевская семья сохранит связь с индустрией скачек, но сократит количество скакунов.

Елизавета II увлекалась скачками и заработала на своем хобби на нем не менее 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года – почти через восемь месяцев после смерти его матери Елизаветы II. Соответствующее заявление сделал Букингемский дворец.

Люди,Елизавета II,
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