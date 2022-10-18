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1 час назад

Жительница Южной Африки за один час разлила чай в 250 чашек

Мир24

Жительница Южной Африки установила мировой рекорд, приготовив за час 249 чашек чая. Таким способом она хочет популяризировать туризм на родине чая ройбуш, сообщается в Книге рекордов Гиннесса.

Жительница Южной Африки за один час разлила чай в 250 чашек
Фото: Мир24Мир24

Ингар Валентин из Вупперталя разлила травяной чай ройбуш по 249 чашкам. Она выбрала именно этот напиток, так как ее небольшой городок в горах Седерберг в Западно-Капской провинции Южной Африки считается родиной ройбуша.

Чтобы установить рекорд, Ингар нужно было приготовить не менее 150 чашек чая за час. Женщина разработала тактику, которой следовала во время попытки: она раскладывала в чайники по четыре пакетика чая, этого хватает на четыре чашки. Каждый пакетик заваривался не менее двух минут. Затем она переходила от чашки к чашке, меняла чайники и заливала кипятком новые пакетики.

В каждой чашке должно быть налито не менее 142 миллилитра чая. Рекордсменка разлила чай в 250 чашек, но одну дисквалифицировали, так как в ней оказалось недостаточно напитка.

Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, продукты питания, которые используют для рекордов, не должны пропасть даром. Поэтому южноафриканка пригласила местных любителей чая, которые угостились напитком.

Напомним, англичанка Кейт Джейден установила мировой рекорд Гиннесса, пробежав 106 марафонов за 106 дней подряд. А жительница Южной Африки установила рекорд по поеданию куриных лапок.

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