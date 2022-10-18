Жительница Южной Африки за один час разлила чай в 250 чашек

Жительница Южной Африки установила мировой рекорд, приготовив за час 249 чашек чая. Таким способом она хочет популяризировать туризм на родине чая ройбуш, сообщается в Книге рекордов Гиннесса.

Фото: Мир24 Мир24

Ингар Валентин из Вупперталя разлила травяной чай ройбуш по 249 чашкам. Она выбрала именно этот напиток, так как ее небольшой городок в горах Седерберг в Западно-Капской провинции Южной Африки считается родиной ройбуша.

Чтобы установить рекорд, Ингар нужно было приготовить не менее 150 чашек чая за час. Женщина разработала тактику, которой следовала во время попытки: она раскладывала в чайники по четыре пакетика чая, этого хватает на четыре чашки. Каждый пакетик заваривался не менее двух минут. Затем она переходила от чашки к чашке, меняла чайники и заливала кипятком новые пакетики.

В каждой чашке должно быть налито не менее 142 миллилитра чая. Рекордсменка разлила чай в 250 чашек, но одну дисквалифицировали, так как в ней оказалось недостаточно напитка.

Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, продукты питания, которые используют для рекордов, не должны пропасть даром. Поэтому южноафриканка пригласила местных любителей чая, которые угостились напитком.