Названы победители первого этапа конкурса иллюстраторов книг писателя

В финал вышли работы, созданные художниками из разных регионов России

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Издательство «Эксмо» и социальная сеть ВКонтакте подвели итоги первого этапа конкурса для художников «Рисуем миры Пелевина». Работы победителей будут использованы для оформления обложек и иллюстраций трех романов: «iPhuck 10», «Непобедимое Солнце» и «Transhumanism inc.».

ФИНАЛ ПЕРВОГО ЭТАПА

Генеральный директор издательства «Эксмо»:

«Жюри конкурса получило 221 работу от художников со всей России: из Санкт-Петербурга, Москвы, Брянска, Челябинска, Азова, Таганрога и других городов. Иллюстрации были выполнены в разных техниках — сам Виктор Олегович принимал участие в их отборе. Некоторые участники использовали доступные нейросети для генерации исходного изображения, что совпало с видением автора. К примеру, именно такую обложку получит роман «iPhuck 10», главный герой которого — искусственный интеллект».

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА

I место (обложки):

Муцин Улитки

Дмитрий Коуров

II место (иллюстрации внутри книг):

Ольга Ларкина

NUREMBERG

Василий Жеребило

Надежда Царевская

Женя Саморокова

Наталия Тарасова

Женя Вылегжанина

Татьяна Голосовская

Анастасия Таекина

Трансцендентализм

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Второй этап конкурса «Рисуем миры Пелевина» продлится до 14 февраля 2023 года. Здесь профессиональным художникам и любителям предлагается создать иллюстрации к книгам:

«Желтая стрела»

«t»

«Ананасная вода для прекрасной дамы»

«S.N.U.F.F.»

«Любовь к трем цукербринам»

«Смотритель»

«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»

«Тайные виды на гору Фудзи»

«Искусство легких касаний»

Чтобы принять участие, опубликуйте изображение в любом открытом сообществе или на своей страничке ВКонтакте с хэштегом #РисуемМирыПелевина и укажите название книги. Также свои работы участники конкурса могут отправлять на адрес: pelevinbooks@mail.ru. Важно указать тему письма: «Рисуем миры Пелевина», приложить изображение, указать название произведения и снабдить письмо комментарием, почему выбрана именно эта книга.

ЖЮРИ КОНКУРСА

«Эксмо»:

Евгений Капьев, генеральный директор

Юлия Селиванова, начальник отдела современной российской прозы, редактор книг Виктора Пелевина

Григорий Злобин, арт-директор

Алексей Гаретов, главный художник

Анна Павлиева, бренд-менеджер Виктора Пелевина

Приглашенные эксперты:

стрит-арт художник Миша Most

шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева