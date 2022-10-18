Чем занимался самый секретный чекист Александр Тимашков

Александр Тимашков – одна из самых загадочных личностей Иностранного отдела ОГПУ-НКВД, его биография покрыта завесой тайны. Обладая неброской внешностью и на вид не представляя из себя ничего особенного, он был причастен к операциям, навсегда вошедшим в историю мировой военной разведки.

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«Национальность – белорус» О том что он делал до Октябрьского переворота и в начале Гражданской войны, информации в открытом доступе практически нет: о чекисте Александре Тимашкове не печатали книг и фрагментарных биографических воспоминаний в отличие, например, от многочисленных публикаций о жизнеописании его современника Павла Судоплатова.

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Создатель базы данных «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939» Андрей Жуков, собравший подробнейшие сведения о самых разных сотрудниках НКВД, о Тимашкове пишет скупо: родился в Мстиславле в 1897 году, национальность – белорус, в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1921 года. Жуков нашел информацию только о майоре Тимашкове, начальнике отделения оперотдела УПВО УНКВД Восточно-Сибирского края, в августе 1938 года награжденного знаком «Почетный работник ВЧК-ОГПУ».

Его самые известные достижения

В 1938 году в нидерландском Роттердаме был убил лидер украинских националистов Евгений Коновалец. Его ликвидация, осуществленная легендарным Павлом Судоплатовым, стала возможной именно благодаря разработке Александра Тимашкова, «этакого невзрачного русского Левши», как его тогда характеризовали.

Вот что об этом поведал сам Судоплатов в своей книге «Разведка и Кремль»: обсуждались две возможности уничтожить Коновальца – застрелить или подорвать. Судоплатов склонялся ко второму варианту, который гарантировал безопасный отход ликвидатора. Тимашков тогда был сотрудником отдела оперативно-технических средств НКВД, он и изготовил взрывное устройство, вмонтированное в коробку конфет.

Судоплатов нервничал: бомба была с «сюрпризом» – механизм приводился в действие через 30 минут после того, как коробку перевернут из вертикального положения в горизонтальное. Поэтому разведчик при встрече с Коновальцем должен был постоянно держать заряд во внутреннем боковом кармане пиджака в «стартовой» позиции. Тимашков, сопровождавший Судоплатова в поездке в Нидерланды, за 10 минут до встречи с Коновальцем зарядил бомбу. В итоге Коновалец при взрыве был убит.

Ветеран советской разведки Георгий Мордвинов в своих мемуарах рассказывал, что Тимашкова в 1930-е годы коллеги звали Женей и что только спустя много лет он узнал настоящее имя чекиста-изобретателя. Мордвинов также уточняет, что именно после покушения на Коновальца Тимашков возглавил отдел оперативно-технических средств НКВД.

Дочь известного советского разведчика Наума Эйтингона Муза Малиновская в своих мемуарах «На предельной высоте» описывает, как в феврале 1942 года в Турции агентами советской разведки была совершена неудачная попытка убрать немецкого дипломата Франца фон Папена. Тимашков сделал для ликвидации бомбу из пластита. Исполнителя теракта, стамбульского студента Амера Таката, в результате покушения, совершенного на одной из улиц Анкары, взрывом разнесло в клочья. Папена и его жену, находившихся в этот момент в 20 метрах от ликвидатора, не задело.

Одно из самых резонансных покушений, связанных с изобретениями Александра Тимашкова, произошло в 1943 году. Речь идет о подрыве гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе. Судоплатов в своей книге писал, что бомбу для партизан изготовил именно Тимашков. Правда, современные белорусские историки эту версию оспаривают, ссылаясь на данные о том, что взрывное устройство было английского производства. Тем не менее Александр Тимашков получил орден за участие в этой спецоперации НКВД вместе с остальными ее участниками.

Последние годы

Крайне мало известно о том, чем занимался Александр Тимашков после войны. Муза Малиновская в своих мемуарах говорит об этом в общих чертах: с 1945 года Тимашков работал в Греции советником местных партизан.

В книге Александра Севера «Волкодав Сталина. Правдивая история Павла Судоплатова» также есть упоминание о том, что Тимашков подписал письмо в защиту своего бывшего начальника Павла Судоплатова, осужденного в 1958 году и отбывавшего 15-летний срок во Владимирском централе. Тимашкову на тот момент (это 1966 год), если верить данным «Кадрового состава органов государственной безопасности СССР. 1935–1939», исполнилось 69 лет, и он, судя по подписи, был «членом КПСС, бывшим сотрудником Особой группы, полковником в отставке».