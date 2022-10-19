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1 час назад

Принца Гарри уличили в измене

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Принца Гарри все считают примерным семьянином. Оказалось, он был таким не всегда, заявила королевский эксперт Анджела Левин.

Принца Гарри уличили в измене
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Во время романа с актрисой Меган Маркл еще не женатый принц Гарри активно, даже навязчиво флиртовал и ходил на свидания с моделью Сарой Энн Маклин», – считает Левин.

Принц и модель познакомились в 2016 году на одной из вечеринок. Гарри раздобыл ее номер телефона и долго звонил, пытаясь добиться личной встречи. Однако молодой человек быстро разочаровался в своем увлечении.

Королевский эксперт не знает, известно ли о мимолетном увлечении принца Меган Маркл, пишет «Пятый канал». Гарри знаком со своей нынешней супругой с 2016 года, в 2018 году состоялась свадьба.

Люди,принц Гарри,
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