Принца Гарри уличили в измене

Принца Гарри все считают примерным семьянином. Оказалось, он был таким не всегда, заявила королевский эксперт Анджела Левин.
«Во время романа с актрисой Меган Маркл еще не женатый принц Гарри активно, даже навязчиво флиртовал и ходил на свидания с моделью Сарой Энн Маклин», – считает Левин.
Принц и модель познакомились в 2016 году на одной из вечеринок. Гарри раздобыл ее номер телефона и долго звонил, пытаясь добиться личной встречи. Однако молодой человек быстро разочаровался в своем увлечении.
Королевский эксперт не знает, известно ли о мимолетном увлечении принца Меган Маркл, пишет «Пятый канал». Гарри знаком со своей нынешней супругой с 2016 года, в 2018 году состоялась свадьба.