Звезда "Гарри Поттера" признался в серьезных проблемах с алкоголем

Актер Том Фелтон откровенно рассказал о проблемах с алкоголем и лечении в рехабе. О своей борьбе с зависимостью звезда «Гарри Поттера» написал в книге «По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос взросления волшебника», сообщил DailyMail.
Фелтон признался, что раньше регулярно выпивал по несколько бутылок пива и по рюмке виски на каждую из них. По словам актера, зависимость от алкоголя была следствием психологических проблем.
Пройти лечение в рехабе Фелтону посоветовала его возлюбленная, позже с таким предложением выступил и адвокат актера. Несмотря на уговоры, Фелтон продержался в больнице всего сутки — однажды его обнаружили в женском отделении и выгнали за нарушение дисциплины. Полный курс лечения Фелтон смог пройти лишь с третьего раза, когда уже самостоятельно обратился к врачам.