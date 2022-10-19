Звезда "Гарри Поттера" признался в серьезных проблемах с алкоголем

Актер Том Фелтон откровенно рассказал о проблемах с алкоголем и лечении в рехабе. О своей борьбе с зависимостью звезда «Гарри Поттера» написал в книге «По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос взросления волшебника», сообщил DailyMail.

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Фелтон признался, что раньше регулярно выпивал по несколько бутылок пива и по рюмке виски на каждую из них. По словам актера, зависимость от алкоголя была следствием психологических проблем.