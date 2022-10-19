Сегодня ушла из жизни известная татарская поэтесса Резеда Валиева. Заслуженному деятелю искусств было 92 года. Место и время прощания будет известно позже, сообщает пресс-служба Союза писателей республики.

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Валиева родилась 1 мая 1930 года в деревне Душанбеково Кигинского района Башкортостана в семье учителей. Детство и школьные годы Резеды прошли в деревнях Лаклы, Михайловке и Каратаулы Салаватского района. После окончания в 1947 году Каратаулинской средней школы она приехал в Казань и поступила на отделение татарской филологии КФУ. После успешного окончания учебы тридцать четыре года (1952—1986) работала редактором отдела юношеской и детской литературы Татарского книжного издательства.

Ее первые стихи о малышах стали появляться в республиканской ежедневной печати в пятидесятых годах прошлого века, первый сборник ("Мои друзья") вышел в 1960 году. С тех пор, в период с 1960 по 2005 год, вышло еще более двух десятков самостоятельных книг для детей, в которых собраны поэмы, песни, поэтические сказки, загадки, сценические произведения и рассказы.

Напомним, в прошедшее воскресенье в возрасте 88 лет скончался экс-председатель ВГТРК Олег Попцов.