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55 минут назад

Меган Маркл рассказала о своих чувствах после смерти Елизаветы II

Lenta.ru

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что ей было непросто принять кончину Елизаветы II. Своими чувствами после смерти британской королевы она поделилась в интервью журналу Variety.

Меган Маркл рассказала о своих чувствах после смерти Елизаветы II
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Маркл призналась, что благодарна судьбе за возможность быть рядом с мужем и поддержать его, когда умерла его бабушка. По ее словам, несмотря на грусть, принц Гарри смог увидеть и светлую сторону в произошедшем: он говорил, что Елизавета II наконец-то воссоединилась с покойным супругом, принцем Филиппом.

Герцогиня Сассекская назвала Елизавету II ярким образцом женского лидерства и примером для подражания. Она призналась, что была рада с ней познакомиться, а их общение было пропитано «приятным теплом». Маркл добавила, что всегда будет гордиться их первым и единственным совместным выходом в свет.

Кончина королевы напомнила Маркл, что необходимо сосредоточиться на по-настоящему важных вещах. «В переломные моменты жизни начинаешь больше думать о будущем. Задумываешься, на что пустить свою энергию. Сейчас мы полны энергии и энтузиазма по поводу всех проектов, над которыми мы уже давно работаем. Мы также сфокусированы на развитии нашего благотворительного фонда», — заявила супруга принца Гарри, отвечая на вопрос, смогла ли пара пережить потерю и двигаться дальше.

О смерти британской королевы стало известно 8 сентября. Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. После этого ее тело было перевезено в Лондон. Похороны монарха состоялись 19 сентября в Лондоне. Елизавета II правила дольше всех в британской истории — 70 лет и семь месяцев.

Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

Люди,принц Гарри,Елизавета II,
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