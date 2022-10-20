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16 минут назад

50 Cent заявил, что Эминему уделено недостаточно внимания за его вклад в хип-хоп

Газета.Ru

Рэпер 50 Cent рассказал, что он не верит, что Эминему было уделено достаточно внимания за его влияние на мир хип-хопа. Слова артиста цитирует NME.

50 Cent заявил, что Эминема недооценили
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не думаю, что ему отдают должное. Частью наследия Эминема является рост [хип-хоп] культуры», — говорит 50 Cent. По словам музыканта, стоит обратить внимание на альбом Эминема «8 Mile».

Рэперы дружат и сотрудничают с тех пор, как 50 Cent подписал контракт с лейблом Эминема Shady Records в 2002 году. 17 октября Эминему исполнилось 50 лет, и 50 Cent тепло поздравил друга в соцсетях.

Люди,Эминем,
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