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56 минут назад

Кем стали гениальные дети Никитиных, когда выросли

Катя Кобышева

Семья Никитиных в 1960-х годах прославилась на весь Советский Союз благодаря своим методам воспитания детей, которых у них было семеро. Елена и Борис уделяли много внимания раннему развитию детей, причем не только интеллектуальному, но и физическому. "Рамблер" рассказывает, как воспитывали Никитины своих детей и что с ними стало сейчас.

Кем стали гениальные дети Никитиных, когда выросли
Фото: nikitiny.runikitiny.ru

Методы воспитания Никитиных кого-то восхищали, кого-то возмущали, но равнодушных точно не было. У них были и последователи, и даже противники. Пик их славы пришелся на 1960-80-е годы, но и сейчас у них есть много поклонников.

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По образованию Борис и Елена Никитина были педагогами, своей главной задачей они поставили всестороннее развитие детей и делали для этого все от них зависящее. Они занимались с ними физическими упражнениями, причем многие тренажеры делали сами, привлекали к домашнему труду с раннего возраста, активно закаливали, разрешая бегать босиком по снегу. Благодаря усилиям родителей дети пошли в школу уже в пять лет, а окончили в 13-14 лет.

Сейчас старший сын — Алексей — живет в Лондоне вместе с женой. Он окончил педагогический институт, работал сначала учителем, потом в компании, занимавшейся выпуском электроники. В их семье родилось двое детей.

Второй сын — Антон — выпускник химического факультет МГУ, работал на производстве, где занимал руководящие посты. . Занимал руководящую должность в производственной сфере. У Антона двое детей.

Дочь Ольга после окончания юридического факультета МГУ также дослужилась до руководящей должности. Воспитала двоих дочерей.

У второй дочери — Анны — четверо детей. Она получила образование медицинской сестры, затем занялась логистикой.

Третья дочь — Юлия — после окончания Московского института культуры работала журналиста. У нее родились две дочери.

Младший сын — Иван — связал свою жизнь с радио и телевидением. Он стал отцом пятерых детей.

Младшая дочь — Любовь — после школы поступила в библиотечный техникум, но проработав три года, ушла в декрет. Она родила и воспитала десятерых детей.

Кстати, у семьи Никитиных есть сайт, на котором собрано много материалов об их деятельности: книги, статьи, фотографии — в открытом доступе для все интересующихся.

Люди,Елена Никитина,МГУ,
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