Мужчина выиграл 1,5 млн руб. в лотерею благодаря старому грузовику

Эк сорвал джекпот уже в третий раз: в 1995 году он выиграл 50 тысяч долларов (три миллиона рублей), а в 2008 году — 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей). «Я взял бронзовую медаль, но все равно счастлив», — говорит мужчина. Он планирует потратить выигрыш на оплату счетов.