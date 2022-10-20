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33 минуты назад

Мужчина выиграл полтора миллиона рублей в лотерею благодаря старому грузовику

Lenta.ru

Житель американского штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею благодаря сломанному одометру своего старого грузовика. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина выиграл 1,5 млн руб. в лотерею благодаря старому грузовику
Фото: Lenta.ruLenta.ru

60-летний Дуглас Эк купил грузовик, счетчик пробега которого застрял на отметке 82466 миль, и решил регулярно использовать эти числа, покупая лотерейные билеты. 14 октября благодаря цифрам 8-2-4-6-6 мужчина выиграл 25 тысяч долларов (полтора миллиона рублей).

Эк сорвал джекпот уже в третий раз: в 1995 году он выиграл 50 тысяч долларов (три миллиона рублей), а в 2008 году — 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей). «Я взял бронзовую медаль, но все равно счастлив», — говорит мужчина. Он планирует потратить выигрыш на оплату счетов.

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