Умерла номинированная на "Тони" композитор Люси Саймон

Умерла Люси Саймон, композитор и сестра звезды поп-музыки Карли Саймон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Саймон умерла в своем доме в Пьемонте, штат Нью-Йорк, после долгой борьбы с раком молочной железы. Ей было 82 года.

В 1991 году композитор была номинирована на премию «Тони» за свою работу над продолжительным бродвейским мюзиклом «Тайный сад». Мюзикл, основанный на детском романе Фрэнсис Ходжсон Бернетт, был более 700 раз показан на Бродвее и получил две премии «Тони».

Следующий мюзикл Саймон «Доктор Живаго» дебютировал в Австралии и появился на Бродвее в 2015 году. По словам композитора, ее вдохновили произведения Бориса Пастернака.