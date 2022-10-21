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37 минут назад

Умерла номинированная на "Тони" композитор Люси Саймон

Газета.Ru

Умерла Люси Саймон, композитор и сестра звезды поп-музыки Карли Саймон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умерла номинированная на "Тони" композитор Люси Саймон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Саймон умерла в своем доме в Пьемонте, штат Нью-Йорк, после долгой борьбы с раком молочной железы. Ей было 82 года.

В 1991 году композитор была номинирована на премию «Тони» за свою работу над продолжительным бродвейским мюзиклом «Тайный сад». Мюзикл, основанный на детском романе Фрэнсис Ходжсон Бернетт, был более 700 раз показан на Бродвее и получил две премии «Тони».

Следующий мюзикл Саймон «Доктор Живаго» дебютировал в Австралии и появился на Бродвее в 2015 году. По словам композитора, ее вдохновили произведения Бориса Пастернака.

Ранее сообщалось, что актер Рон Мэйсэк, наиболее известный по роли шерифа Морта Мецгера в сериале «Она написала убийство», скончался в возрасте 86 лет.

Люди,Борис Пастернак,
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