104-летняя американка раскрыла секрет долголетия

В США 104-летняя местная жительница поделилась секретом своего долголетия, сообщает PIX 11. По словам родственников, женщина до сих пор имеет ясный ум и хорошее здоровье.

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Вышла на пенсию она только в 94 года. В 102 года она переболела коронавирусом, и ей удалось быстро оправиться от болезни.

По мнению пожилой американки, секрет ее долголетия заключается в плотных приемах пищи и следовании своим желаниям.