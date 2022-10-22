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2 часа назад

104-летняя американка раскрыла секрет долголетия

Газета.Ruиещё 1

В США 104-летняя местная жительница поделилась секретом своего долголетия, сообщает PIX 11. По словам родственников, женщина до сих пор имеет ясный ум и хорошее здоровье.

104-летняя американка раскрыла секрет долголетия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вышла на пенсию она только в 94 года. В 102 года она переболела коронавирусом, и ей удалось быстро оправиться от болезни.

По мнению пожилой американки, секрет ее долголетия заключается в плотных приемах пищи и следовании своим желаниям.

Известно, что женщина родилась в американском штате Огайо и переехала в Нью-Йорк, чтобы стать певицей. Она также занималась танцами, работала в индустрии моды.

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