Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
48 минут назад

Похожий на парня Барби американец решил избавиться от дома

Lenta.ru

Американец Джастин Джедлика, который благодаря десяткам пластических операций стал похож на парня Барби — Кена, решил избавиться от своего дома в Лос-Анджелесе и выставил его на продажу. Об этом сообщает New York Post.

Похожий на парня Барби американец решил избавиться от дома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дом, напоминающий бунгало, находится недалеко от бульвара Сансет. Джедлика попросил за объект почти два миллиона долларов (более 122 миллионов рублей). Он владел домом с 2016 года, когда купил его за 1,32 миллиона долларов.

Постройка занимает более 185 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни, три ванные комнаты, гостиная с камином и кухня с обеденной зоной. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах. Особенностью дизайна в том числе служит фартук кухонного гарнитура, отделка которого напоминает газон.

В августе 2021 года в Лос-Анджелесе выставили на продажу пентхаус, который когда-то принадлежал основателям компании Mattel, выпускающей легендарные куклы Barbie. Собственница квартиры — дизайнер Николь Сассаман оформила весь интерьер в кукольном стиле.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители