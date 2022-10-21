Похожий на парня Барби американец решил избавиться от дома

Американец Джастин Джедлика, который благодаря десяткам пластических операций стал похож на парня Барби — Кена, решил избавиться от своего дома в Лос-Анджелесе и выставил его на продажу. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дом, напоминающий бунгало, находится недалеко от бульвара Сансет. Джедлика попросил за объект почти два миллиона долларов (более 122 миллионов рублей). Он владел домом с 2016 года, когда купил его за 1,32 миллиона долларов.

Постройка занимает более 185 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни, три ванные комнаты, гостиная с камином и кухня с обеденной зоной. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах. Особенностью дизайна в том числе служит фартук кухонного гарнитура, отделка которого напоминает газон.