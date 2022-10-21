«Новое Радио» представит свежие голоса шоу-бизнеса на конкурсе «Музыкастинг»

С 24 по 28 октября на «Новом Радио» состоится серия полуфиналов всероссийского конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг 5.0». В главных ролях остросюжетного музыкального блокбастера начинающие артисты, о которых завтра заговорит вся страна.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Всю неделю в сверхсовременной концертной студии радиостанции будет жарко. Каждый день из пятерки участников пятого сезона «Музыкастинга» многомиллионной аудитории «Нового Радио» и профессиональному жюри предстоит выбирать по одному претенденту на победу. Все они встретятся в финале конкурса 31 октября.

Здесь встретятся лучшие из лучших — из более чем 5000 заявок строгий отбор прошли только 25 солистов, дуэтов и музыкальных групп. А оценивать их выступления вместе с радиослушателями будут настоящие акулы шоу-бизнеса: генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, NILETTO, Zivert, Дима Билан, Мари Краймбрери, МОТ, Сергей Лазарев, участники проекта Filatov & Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, победительница «Музыкастинга 2.0» Асия и другие звёзды. И всё это — в прямом национальном FM-эфире и на глазах у миллионов зрителей онлайн-трансляции.

Победитель получит все, чтобы покорить чарты и хит-парады — контракт с лейблом на запись сингла и его последующую ротацию в эфире «Нового Радио», съемку клипа и стопроцентное попадание в лайнап топового музыкального фестиваля.

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«За пять лет существования "Музыкастинга" мы создали идеально отлаженную систему, которая помогает шоу-бизнесу обогащаться талантами, а амбициозным фрешменам — проявить себя и прогреметь на всю страну. Этот проект реально меняет музыкальный ландшафт, и, что особенно важно, последнее слово за слушателями "Нового Радио". Именно они определят тот хит, который завтра услышит вся Россия».