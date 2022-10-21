«Новое Радио» представит свежие голоса шоу-бизнеса на конкурсе «Музыкастинг»

С 24 по 28 октября на «Новом Радио» состоится серия полуфиналов всероссийского конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг 5.0». В главных ролях остросюжетного музыкального блокбастера начинающие артисты, о которых завтра заговорит вся страна.
Всю неделю в сверхсовременной концертной студии радиостанции будет жарко. Каждый день из пятерки участников пятого сезона «Музыкастинга» многомиллионной аудитории «Нового Радио» и профессиональному жюри предстоит выбирать по одному претенденту на победу. Все они встретятся в финале конкурса 31 октября.
Здесь встретятся лучшие из лучших — из более чем 5000 заявок строгий отбор прошли только 25 солистов, дуэтов и музыкальных групп. А оценивать их выступления вместе с радиослушателями будут настоящие акулы шоу-бизнеса: генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, NILETTO, Zivert, Дима Билан, Мари Краймбрери, МОТ, Сергей Лазарев, участники проекта Filatov & Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, победительница «Музыкастинга 2.0» Асия и другие звёзды. И всё это — в прямом национальном FM-эфире и на глазах у миллионов зрителей онлайн-трансляции.
Победитель получит все, чтобы покорить чарты и хит-парады — контракт с лейблом на запись сингла и его последующую ротацию в эфире «Нового Радио», съемку клипа и стопроцентное попадание в лайнап топового музыкального фестиваля.
Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:
«За пять лет существования "Музыкастинга" мы создали идеально отлаженную систему, которая помогает шоу-бизнесу обогащаться талантами, а амбициозным фрешменам — проявить себя и прогреметь на всю страну. Этот проект реально меняет музыкальный ландшафт, и, что особенно важно, последнее слово за слушателями "Нового Радио". Именно они определят тот хит, который завтра услышит вся Россия».
Следить за полуфиналами пятого сезона «Музыкастинга» можно в эфире «Нового Радио», на сайте, страницах станции в социальных сетях, а также в мобильном приложении для IOS и Android.