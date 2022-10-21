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1 час назад

Мужчина сорвал джекпот в лотерею благодаря любимому гонщику

Lenta.ru

Житель американского города Линкольнтон, штат Северная Каролина, заявил, что сорвал джекпот в лотерею благодаря любимому гонщику Дэйлу Эрнхардту. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина сорвал джекпот в лотерею благодаря любимому гонщику
Фото: Lenta.ruLenta.ru

63-летний Лютер Дауди решил принять участие в лотерее и купил сразу три билета. «Я впервые в жизни играл в эту лотерею. Я выбрал три билета в честь Дэйла Эрнхардта», — сказал мужчина. Он пояснил, что число билетов совпадает с номером гоночного автомобиля Эрнхардта. На следующий день американец проверил свой счет на сайте лотереи и обнаружил, что выиграл. «Я чуть не упал с кресла, когда увидел, сколько я получил», — сказал он. Размер выигрыша составил 231 тысячу долларов (14,1 миллиона рублей).

На полученные средства американец планирует выплатить ссуду за жилье и помочь соседу, которому нужны деньги. «Теперь, возможно, я смогу выйти на пенсию в конце этого года», — сказал мужчина.

Дэйл Эрнхардт участвует в соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

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