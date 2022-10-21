Мужчина сорвал джекпот в лотерею благодаря любимому гонщику

63-летний Лютер Дауди решил принять участие в лотерее и купил сразу три билета. «Я впервые в жизни играл в эту лотерею. Я выбрал три билета в честь Дэйла Эрнхардта», — сказал мужчина. Он пояснил, что число билетов совпадает с номером гоночного автомобиля Эрнхардта. На следующий день американец проверил свой счет на сайте лотереи и обнаружил, что выиграл. «Я чуть не упал с кресла, когда увидел, сколько я получил», — сказал он. Размер выигрыша составил 231 тысячу долларов (14,1 миллиона рублей).