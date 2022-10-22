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1 час назад

Названы самые уязвимые для выгорания профессии

Vse42.ruиещё 1

Психолог и бизнес-консультант Елена Селезнева рассказала россиянам, люди каких профессий наиболее подвержены выгоранию на работе.

Названы самые уязвимые для выгорания профессии
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, у выгорания есть три фазы: первая – напряжение, при котором наблюдается неудовлетворенность собой и работой, а также усталость и злость, вторая – потеря мотивации и снижение работоспособности, и третья – истощение и эмоциональная отстраненность.

Так, психолог заявила, что наиболее уязвимы работники, чья деятельность связана с постоянным общением с людьми: учителя, медики, правоохранители, соцработники, спасатели, менеджеры и продавцы, а также те, чья работа напряженная или монотонная.

– У людей творческих профессий выгорание чаще всего связано с болезненными переживаниями неудач, нервным истощением, сомнениями в своих талантах и способностях, – отметила Селезнева.

При этом причинами для выгорания могут стать стресс, рутина, повышенные нагрузки, напряженная атмосфера в коллективе, маленькая зарплата, частые командировки и отсутствие поощрений.

Чтобы избежать такого исхода, нужно держать баланс между работой и семьей, друзьями и хобби, а также выстроить доверительные отношения с коллегами и руководством и обозначить себе дальнейшие цели на работе.

Если человек уже чувствует выгорание, то ему нужно завести дневник с описанием событий, где он будет отвечать на два вопроса: "счастлив ли я сегодня?" и "что мне нужно сделать, чтобы завтра стало лучше?". Также ему стоит заняться спортом, найти хобби, отдыхать с семьей всячески насыщать свою жизнь нерабочими событиями. Если же состояние перешло в глубокую депрессию, то необходимо обратиться к специалистам, пишет "Газета.ру".

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