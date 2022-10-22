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46 минут назад

Княгиня Монако показала подросших детей

Газета.Ruиещё 1

Княгиня Монако Шарлен опубликовала фотографию их с князем Альбером II подросших детей. Соответствующий снимок появился в ее официальном аккаунте в Instagram*(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Княгиня Монако показала подросших детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Княгиня Шарлен выложила в личном блоге фотографию, на которой запечатлены ее дети от князя Альбера II — 7-летние принц Жак и принцесса Габриэлла.

Наследники княжеской четы Монако одеты в форму частной католической школы François d'Assise Nicolas Barré (FANB), где в настоящее время учатся. "Они так быстро растут", — говорится в подписи к публикации.

В комментариях поклонники князя Альбера II и княгини Шарлен принялись спорить, на кого больше похожи их дети. Большинство сочли, что принц Жак — копия мамы, а принцесса Габриэлла — одно лицо с отцом. Князь Альбер II и Шарлен Уиттсток познакомились в 2000 году во время соревнований по плаванию в Монако, в которых будущая княгиня принимала участие.

В июле 2011-го они поженились и обвенчались в церкви, а в декабре 2014-го на свет появились их дети — принц Жак и принцесса Габриэлла.

Люди,Шарлен Уиттсток,
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