Княгиня Монако показала подросших детей

Княгиня Монако Шарлен опубликовала фотографию их с князем Альбером II подросших детей. Соответствующий снимок появился в ее официальном аккаунте в Instagram*(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Княгиня Шарлен выложила в личном блоге фотографию, на которой запечатлены ее дети от князя Альбера II — 7-летние принц Жак и принцесса Габриэлла.

Наследники княжеской четы Монако одеты в форму частной католической школы François d'Assise Nicolas Barré (FANB), где в настоящее время учатся. "Они так быстро растут", — говорится в подписи к публикации.

В комментариях поклонники князя Альбера II и княгини Шарлен принялись спорить, на кого больше похожи их дети. Большинство сочли, что принц Жак — копия мамы, а принцесса Габриэлла — одно лицо с отцом. Князь Альбер II и Шарлен Уиттсток познакомились в 2000 году во время соревнований по плаванию в Монако, в которых будущая княгиня принимала участие.