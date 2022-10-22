Тейлор Свифт выпустила альбом поп-музыки «Midnights»

Вдохновением для 32-летней артистки послужили ночные бдения.

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Тейлор Свифт вернулась к поп-музыке, представив десятый студийный альбом «Midnights», который, как явствует из названия, она писала по ночам.

По словам Тейлор, сборник из тринадцати треков – это «колллаж напряжённости, подъёмов и падений, приливов и отливов».

«Жизнь может быть тёмной, звёздной, облачной, ужасающей, электризующей, горячей, холодной, романтичной или одинокой. Такой же как полночь», - прокомментировала Свифт своё новое творение в соцсетях.

«Midnights» вышел после кантри-альбомов «Folklore» и «Evermore», которые она написала во время карантина, в ходе пандемии коронавируса. На первый сингл с нового сборника «Anti-Hero» певица представила видеоклип, сыграв в нём одинокую владелицу большого дома с привидениями.