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1 час назад

Карл III планирует уехать из страны на два года

Super.ru

Похоже, новый король решил отыграться по полной за все долгие и мучительные годы ожидания. Чтобы отметить начало своего долгожданного правления, он отправится в крупнейшее в истории мировое турне, во время которого посетит десятки стран, в том числе Австралию, Канаду, Южную Африку, Новую Зеландию, а также несколько стран Содружества на Карибских островах. Более того, заботливый муж сам планирует различные поездки по Британии и за границу, оставив королеву-консорт Камиллу заниматься личными проектами дома. Согласно королевским источникам, двухлетнее кругосветное путешествие познакомит мир с новым королем и «протянет ему руку дружбы и поддержки». Также королевская чета собирается посетить такие европейские страны, как Франция и Германия, чтобы помочь наладить отношения после Брексита.

Карл III планирует уехать из страны на два года
Фото: Super.ruSuper.ru

Ожидается, что турне сравнится по масштабам с празднованием Серебряного Юбилея, в рамках которого королева Елизавета в 70-х годах посетила 21 мировую державу и 52 страны, входящие в состав Содружества наций. Такое большое желание быть у всех на виду эксперты объясняют просто: «Король и его семья стремятся взяться за дело в эти решающие первые несколько месяцев и лет его правления, — сообщает The Mirror. — Король помнит давнюю мантру своей покойной матери: чтобы вам поверили, нужно, чтобы вас увидели».

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