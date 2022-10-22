Карл III планирует уехать из страны на два года

Похоже, новый король решил отыграться по полной за все долгие и мучительные годы ожидания. Чтобы отметить начало своего долгожданного правления, он отправится в крупнейшее в истории мировое турне, во время которого посетит десятки стран, в том числе Австралию, Канаду, Южную Африку, Новую Зеландию, а также несколько стран Содружества на Карибских островах. Более того, заботливый муж сам планирует различные поездки по Британии и за границу, оставив королеву-консорт Камиллу заниматься личными проектами дома. Согласно королевским источникам, двухлетнее кругосветное путешествие познакомит мир с новым королем и «протянет ему руку дружбы и поддержки». Также королевская чета собирается посетить такие европейские страны, как Франция и Германия, чтобы помочь наладить отношения после Брексита.