Как испанка стала самой секретной советской разведчицей

Имя этой разведчицы, которое, кстати, вовсе не является псевдонимом, было рассекречено только в 1997 году. Именно тогда мир узнал о том, кто такая Африка де Лас Эрас, и о том, какую пользу она принесла Советскому Союзу. Впрочем, большинство документов, касающихся деятельности полковника Африки, все еще находятся под грифом «Секретно». Однако точно известно, что за почти полвека, которые она посвятила разведке, у нее не было ни единого промаха.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Радистка Африка

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Африка де Лас Эрас Гавилан родилась в 1909 году в Марокко, куда сослали ее отца за несогласие с монархическим устройством Испании. В знак благодарности к Африканскому континенту, который стал для главы семьи второй родиной, он и назвал так дочь. Впрочем, сама Африка предпочла жить в Мадриде. Там девушка устроилась на ткацкую фабрику, где, если верить Геннадию Марченко, автору книги «Манускрипт», она и вступила в коммунистическую партию. В 1937 году Африка начала сотрудничать с советской разведкой и спустя несколько месяцев была нелегально переправлена в СССР. До Великой Отечественной войны она, как и в Испании, работала в текстильной промышленности.

А вот в военное время Африке пришлось учиться совсем другим ремеслам. В 1942 году она окончила курсы радистов и оказалась в небезызвестном разведывательно-диверсионном отряде «Победители». Как выражалась сама Африка де Лас Эрас, для нее и ее коллег рация тогда была настоящим и главным оружием. Она вместе с другими радистами круглыми сутками шифровала, отправляла, принимала и расшифровывала информацию. Как утверждают авторы издания «Тайные информаторы Кремля», Владимир Антонов и Владимир Карпов, в отряде, которым, кстати говоря, командовал Герой Советского Союза Дмитрий Медведев, ни разу не прерывалась связь с Москвой. И в этом была заслуга и Африки.

Нелегальная «Патрия»

Война еще не закончилась, когда Африке предложили перейти на службу в нелегальное подразделение внешней разведки. Радистка согласилась. И это при том, что, как пишет Владимир Антонов в своей книге «Жизнь по «легенде», де Лас Эрас должна была навсегда порвать со своими испанскими друзьями и родственниками. С этого момента они о ней ничего не слышали: Африка для них просто исчезла. Разведчица получила новое, кодовое, имя «Патрия», что в переводе означает «Родина». Несмотря на то, что Патрия отлично владела не только родным языком, но и французским, и русским, для нелегальной работы требовалась особая подготовка, которую Африка успешно прошла.

Некоторое время Африка де Лас Эрас Гавилан выполняла задания центра, находясь в Париже в качестве беженки. Но вскоре ее решили переправить в Латинскую Америку, где Патрии пришлось прожить долгих 20 лет. Африка неплохо устроилась на новом месте, но для поддержания легенды в 1956 году к ней отправили напарника, который должен был сыграть роль ее мужа. В сущности, Африка зарегистрировала отношения с абсолютно незнакомым ей человеком. Правда, радовал тот факт, что советский разведчик Джованни Антонио Бертони (псевдоним «Марко») был земляком де Лас Эрас. Впрочем, фиктивный поначалу брак оказался счастливым. Вместе Патрия и Марко прожили до 1964 года. Именно тогда Бертони скончался.

Заслуги и награды

Между тем даже после смерти супруга Африка продолжала работать и передавать важную информацию своему начальству в центр. Только спустя 3 года она вернулась в Москву. Правда, время от времени эффективную разведчицу по-прежнему отправляли в заграничные командировки для выполнения важных заданий. И недаром: дело в том, что, как утверждает автор книги «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи», Андрей Сульдин, за почти полувековую службу Африка де Лас Эрас Гавилан не допустила ни одного промаха.