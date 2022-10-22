Камилла «заменила» короля на похоронах Елизаветы II своим бывшим мужем

Королева Великобритании Елизавета II скончалась чуть более месяца назад. Ее место занял Карл III, которого ждал неожиданный сюрприз на похоронах матери.

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«Подарок» ему преподнесла его супруга, Камилла Паркер-Боулз. Согласно установленным правилам, она должна была выбрать представителя короля на похоронах. Лучшим кандидатом супруга монарха посчитала своего бывшего мужа — Эндрю Паркера-Боулза.