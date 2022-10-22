Камилла «заменила» короля на похоронах Елизаветы II своим бывшим мужем

Королева Великобритании Елизавета II скончалась чуть более месяца назад. Ее место занял Карл III, которого ждал неожиданный сюрприз на похоронах матери.
«Подарок» ему преподнесла его супруга, Камилла Паркер-Боулз. Согласно установленным правилам, она должна была выбрать представителя короля на похоронах. Лучшим кандидатом супруга монарха посчитала своего бывшего мужа — Эндрю Паркера-Боулза.
Ему пришлось выступить на церемонии от имени короля, что очень удивило жителей Великобритании. Многие уверены, что таким образом Паркер-Боулз отомстила монарху за что-либо, ведь всем известно, что ее бывший супруг является заклятым врагом Карла III.