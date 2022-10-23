Каким видит будущее принцессы Шарлотты Карл III

Жизнь семьи Уэльских кардинально изменилась за последние два месяца: после кончины монарха на плечи принца Уильяма и Кейт Миддлтон легло ещё больше ответственности. Также много сил отнял переезд из Кенсингтонского дворца в Adelaide Cottage и переход Джорджа, Шарлотты и Луи в новую школу Ламбрук, которая находится в Беркшире. Сейчас малыши наслаждаются осенними каникулами, но уже через пару дней вновь приступят к занятиям. Казалось, дети принца и принцессы Уэльских ещё очень юны, чтобы размышлять об их будущем, но в британской короне уже задумываются о их будущем в роли монархии.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Принцесса Шарлотта взяла руку принца Луи после того, как он активно ей махал, сказав младшему брату прикатить во время поездки со старшим братом принцем Джорджем в карете с открытым верхом на параде Trooping the Colour следуя по маршруту вдоль к Букингемскому дворцу центре, 2 июня 2022 года в Лондоне, Англия

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Конечно, всем поклонникам известно, что принц Джордж — это надежда Великобритании, ведь через много лет ему придётся сменить своего отца и стать новым монархом Соединённого Королевства. Однако все замечают, что его сестра принцесса Шарлотта также очень умна, мудра не по годам, но и вдобавок ко всему наделена лидерскими качествами. К слову, Карл III увидел потенциал в своей старшей внучке ещё в день, когда Шарлотта появилась на свет. В мае 2015 года, спустя пару дней после этого радостного события, тогда ещё будущий король, посетив город Паундбери в Дорсете, отметил, что малышка очень красивая.

«Я в восторге. Я так надеялся, что у меня будет внучка, которая будет заботиться обо мне, когда я состарюсь», — сказал будущий монарх Великобритании жителю Паундбери.

Интересно, что, когда принцесса Шарлотта подросла, все, включая покойную королеву Елизавету II, не раз отмечали, что именно она является хозяйкой в семье. На всех официальных мероприятиях дочь Уильяма и Кейт подсказывала своим братьям, что нужно сделать в определённый момент торжества, а также следила за тем, чтобы они не нарушали дисциплину. Поклонники предполагают, что сейчас семья Уэльских занята подготовкой к Хэллоину. Бабушка Джорджа, Шарлотты и Луи — Кэрол Миддлтон говорила о том, что специально выращивает тыквы, чтобы вместе с семьёй украсить ими дом в День Всех Святых.

«Хэллоуин для меня — это особенный осенний праздник. Я до сих пор вспоминаю своё детство, когда мы веселились и пугали друг друга. В этом году я вырастила собственные тыквы, поэтому с нетерпением жду возможности украсить ими дом», — написала Кэрол в своих социальных сетях.