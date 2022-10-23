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30 минут назад

«Овощ безграмотный. Мы видели это позорище!» — Михалков растоптал Милохина за интеллект

Popcake.tv

В новом выпуске программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков неслабо прошелся по кумиру молодого поколения Дане Милохину, который в некоторых программах, эфирах и видео отличился своими интеллектуальными навыками.

«Это позорище!»: Михалков растоптал Милохина
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

77-летний режиссер не стеснялся в выражениях и раскритиковал парня за то, что он не знает даже каких-то элементарных вещей.

«На государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Мы видели это позорище. А теперь, по телевидению, он в конкурсах: журит, судит», — свирепствует лауреат премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», не понимая, к чему ведут современные стандарты.

Больше всего Михалкова шокировало то, что «юное дарование» Милохина посадили на кресло жюри в одном из телевизионных проектов и тот прямо в эфире начал спрашивать, что такое Сахалин и где вообще это расположено. Страх у Никиты Сергеевича вызывает то, что на Даню подписаны миллионы молодых ребят, для которых он является иконой и примером для подражания.

«Сидя в жюри, не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение», — выразил негодование режиссер.

Люди,Никита Михалков,
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