«Это позорище!»: Михалков растоптал Милохина

77-летний режиссер не стеснялся в выражениях и раскритиковал парня за то, что он не знает даже каких-то элементарных вещей.

«На государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Мы видели это позорище. А теперь, по телевидению, он в конкурсах: журит, судит», — свирепствует лауреат премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», не понимая, к чему ведут современные стандарты.

Больше всего Михалкова шокировало то, что «юное дарование» Милохина посадили на кресло жюри в одном из телевизионных проектов и тот прямо в эфире начал спрашивать, что такое Сахалин и где вообще это расположено. Страх у Никиты Сергеевича вызывает то, что на Даню подписаны миллионы молодых ребят, для которых он является иконой и примером для подражания.