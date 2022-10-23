Продюсер объяснил закат карьеры Игоря Наджиева

Лавров считает, что успех певца зависит от количества хитов, а у Наджиева их сегодня нет. Несмотря на сотрудничество с такими именитыми мастерами, как Дербенев и Дунаевский, певец попросту пришелся не по душе отечественному зрителю.

«Да, он талантливый, голос хороший, но хитов нет. А после сорока лет стал выглядеть ужасно — растолстел и раздобрел. Сейчас просто похож на макаку», — признался продюсер порталу BLITZ+.

Лавров вспоминает, что увидел Наджиева на прощальной церемонии покойного Бориса Моисеева и ужаснулся внешнему виду. Он добавляет, что любой исполнитель должен нравиться своей аудитории. Напомним, что у Наджиева было несколько хитов, благодаря которым он стал известен отечественному слушателю: «Ну, целуй!», который был написан на стихи Сергея Есенина, и «Свадебные свечи».