Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Продюсер Лавров объяснил, почему не сложилась музыкальная карьера Игоря Наджиева

Слово и Дело

Продюсер Сергей Лавров рассказал, почему музыкальная звезда Игоря Наджиева постепенно закатилась. Взлет карьеры исполнителя пришелся на 1990-е.

Продюсер объяснил закат карьеры Игоря Наджиева
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Лавров считает, что успех певца зависит от количества хитов, а у Наджиева их сегодня нет. Несмотря на сотрудничество с такими именитыми мастерами, как Дербенев и Дунаевский, певец попросту пришелся не по душе отечественному зрителю.

«Да, он талантливый, голос хороший, но хитов нет. А после сорока лет стал выглядеть ужасно — растолстел и раздобрел. Сейчас просто похож на макаку», — признался продюсер порталу BLITZ+.

Лавров вспоминает, что увидел Наджиева на прощальной церемонии покойного Бориса Моисеева и ужаснулся внешнему виду. Он добавляет, что любой исполнитель должен нравиться своей аудитории. Напомним, что у Наджиева было несколько хитов, благодаря которым он стал известен отечественному слушателю: «Ну, целуй!», который был написан на стихи Сергея Есенина, и «Свадебные свечи».

Люди,Игорь Наджиев,Борис Моисеев,Сергей Есенин,Сергей Лавров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители